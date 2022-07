Bunt auf den Punkt gebracht

Ausstellungen, die das Kunsthaus Bregenz oder das Vorarlberg Museum zeigen, konfrontieren in großer Leichtigkeit mit harten Fakten.

Die Farb- und Musikwahl erzeugt gleich einmal gute Laune, Jordan Wolfson, dem Superstar aus den Vereinigten Staaten (geb. 1980), dürfte es entgegengekommen sein, dass man im Kunsthaus Bregenz aus dem Vollen schöpfen kann, dass er hier ein Podium erhielt, das einem einzigen Künstler selbst in namhaften Museen in Europa und Amerika, in denen er bislang vertreten war, nicht so selbstverständlich zur Verfügung steht. Doch schon mit einem in filigraner Schrift gesetzten Text an der Wand offenbart er sich nicht nur als empathischer Künstler, der bereit ist, eigene Erläuterungen zu seinen Arbeiten abzugeben. Er spricht die Besucherinnen und Besucher direkt an, sucht die Kommunikation auf Augenhöhe und zeigt auf eine Art Bereitschaft zur Reflexion, die die Betrachter dazu auffordert, es ihm gleichzutun. Den Fokus legt er dabei auf die Populärkultur, die neuen sowie sozialen Medien und die Themen sind von enormer Relevanz. Schon im Video „Raspberry Poser“ aus dem Jahr 2012 dringen Ängste in die scheinbar harmlosen Alltagsszenen und bunten Kinderzimmer. Mit einer kleinen Zeichentrickfigur, die sich den Bauch aufschlitzt, verwendet er ein starkes, subjektives Leiden thematisierendes Sujet der Kunstgeschichte.