Bundesregierung will an 0,7-Prozent-Ziel für EZA festhalten

Nach Veröffentlichung der Statistik zu Ausgaben für Entwicklungshilfe hat sich die Bundesregierung weiterhin "klar" zur Erreichung des Ziels, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) für Entwicklungszusammenarbeit (EZA) auszugeben, bekannt. Das teilte das Außenministerium der APA am Donnerstag mit. Derzeit ist Österreich allerdings so weit von dem Ziel entfernt wie schon 14 Jahre nicht mehr.

Laut dem am Mittwoch veröffentlichten ODA-Bericht (official development assistance) der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) fiel der Anteil der österreichischen EZA-Mittel von 0,30 Prozent (2017) auf 0,26 Prozent im Jahr 2018. Dies sei vor allem auf die gesunkenen Kosten für Flüchtlingsbetreuung im Inland zurückzuführen, erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums. Laut den OECD-Kriterien dürfen Mitgliedsstaaten diese Mittel für maximal ein Jahr in die öffentliche Entwicklungshilfestatistik einrechnen.