Bundespräsident Van der Bellen hat neuen Adjutanten

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat einen neuen Adjutanten. Mit 1. Juli tritt Brigadier Andreas Rotheneder, der derzeit das Institut für höhere Militärische Führung an der Landesverteidigungsakademie leitet, die Nachfolge von Generalmajor Thomas Starlinger an, wie es aus der Präsidentschaftskanzlei gegenüber der APA hieß. Starlinger wechselt nach Brüssel und übernimmt dort die Leitung der militärischen Vertretung Österreichs bei EU und NATO.

Rotheneder war Generalstabsoffizier, hat große Truppenerfahrung und zahlreiche In- und Auslandseinsätze absolviert, hieß es. Der 58-jährige Niederösterreicher war unter anderem Chief of Staff & Deputy Force Commander der UNDOF-Mission des Bundesheeres am Golan.