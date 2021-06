Bundespräsident besucht deutschen Amtskollegen Steinmeier

Seine erste Auslandsreise nach einer Corona-bedingten Pause von rund einem Jahr führt Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach Berlin. Im Rahmen des Arbeitsbesuches trifft Van der Bellen am Donnerstag den deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel - letztere zumindest virtuell.

Im Mittelpunkt der Gespräche wird der "Weg des gemeinsamen Europa nach der hoffentlich bald überwundenen Pandemie stehen", hieß es im Vorfeld der Reise aus der Präsidentschaftskanzlei zur APA. Weitere Themen werden der Kampf gegen die Klimakrise, das Verhältnis Europas zu den USA, Russland und China, die Situation im Nahen Osten, in Belarus (Weißrussland) sowie die EU-Annäherung der Westbalkanstaaten sein.

Nach einer Pressekonferenz mit Steinmeier trifft der Bundespräsident auch die Kanzlerkandidaten der konservativen CDU/CSU sowie der Grünen - Armin Laschet und Annalena Baerböck. Am 26. September wird in Deutschland bei der Bundestagswahl über das Parlament indirekt eine neue Kanzlerin oder ein neuer Kanzler gewählt. Die seit 2005 amtierende Bundeskanzlerin Merkel tritt nicht mehr an.