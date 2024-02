Bundesmuseen verzeichneten 2023 Rekordbesuch

Erstmals haben die Bundesmuseen mehr als sieben Millionen Besuche verzeichnet: Exakt 7.341.032 Personen suchten 2023 eines der Häuser auf. Im Vergleich zu 2022 (5.443.624 Besuche) bedeutet dies ein Plus von rund 35 Prozent, im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau im bisherigen Rekordjahr 2019 (6.933.776 Besuche) von rund sechs Prozent, gab Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Freitag bekannt.

Den höchsten Zuwachs von rund 164 Prozent hatte im vergangenen Jahr die Nationalbibliothek (ÖNB): Der Anstieg von 273.969 Besuchen auf 722.300 (inklusive HdGÖ, ohne Lesesaal) erklärt sich auch damit, dass der Prunksaal 2022 von Juli bis Ende Dezember wegen Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten geschlossen was. 2023 lag man aber jedenfalls über dem Vor-Pandemie-Jahr 2019, als 686.415 Gäste die ÖNB besuchten (plus rund fünf Prozent).

Die meisten Besuche verzeichnete 2023 die Österreichische Galerie Belvedere und löste damit das Kunsthistorische Museum (KHM-Museumsverband) ab: In die Häuser des Belvedere kamen 1.834.000 im Vergleich zu 1.241.567 im Jahr davor (plus 47,72 Prozent) und 1.721.399 im Vor-Pandemie-Jahr (2023 plus 6,5 Prozent zu 2019). 1.688.509 Gäste begrüßte man im KHM-Museumsverband 2023 gegenüber 1.345.617 im Jahr davor (plus 25,48 Prozent). Im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019, wo man 1.721.399 Besucher verzeichnete, ist das jedoch ein Minus von 3,2 Prozent.