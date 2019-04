Bundesmuseen-Mitarbeiter fordern Kollektivvertrag

Unter dem Motto #wirgehenleeraus fordern Mitarbeiter der Bundesmuseen einen eigenen Kollektivvertrag. Für Mittwoch ist eine Protestaktion geplant, parallel will man auf der Website auf die derzeitige Lage aufmerksam machen. Vor wenigen Tagen stellte auch die SPÖ eine parlamentarische Anfrage zum Thema an Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP).

Die geplante Protestaktion soll “auf schlechte Arbeitsbedingungen und geringe Stundenlöhne ab 6,50 Euro aufmerksam machen”, wie es in einer Aussendung der Betriebsrätekonferenz der Österreichischen Bundesmuseen und der Österreichischen Nationalbibliothek am Dienstag heißt. “Jährlich steigen die Besucherzahlen und damit auch die Arbeit. Jährlich steigen die Einnahmen, aber wir gehen leer aus – daher der Name unserer Protestaktion”, so Beate Neunteufel-Zechner, Vorsitzende der Betriebsrätekonferenz.

“Wir fordern jetzt das Selbstverständliche: einen Kollektivvertrag als Anteil an der Erfolgsgeschichte der Kulturinstitutionen Österreichische Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek.” Mit der Protestaktion #wirgehenleeraus sollen die politischen Verantwortlichen sowie die Öffentlichkeit auf die Arbeitsbedingungen in den betroffenen Institutionen aufmerksam gemacht werden. Immerhin seien 98 Prozent aller Arbeitnehmer in Österreich durch Kollektivverträge abgesichert – anders als in den Bundesmuseen. “Nur in einem von acht Häusern, dem KHM-Museumsverband, ist es gelungen nach der Ausgliederung aus dem Bundesdienst um die Jahrtausendwende einen Kollektivvertrag zu verankern”, heißt es dazu.