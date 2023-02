Bundesmuseen 2022 im Aufwind, aber unter Vor-Corona-Niveau

Es geht aufwärts: Die Bundesmuseen verzeichneten 2022 nach zwei mageren Coronajahren erstmals wieder einen deutlichen Zuwachs an Besucherinnen und Besuchern. Mit insgesamt 5,4 Mio. Besuchen wurde die Gesamtzahl von 2021 mehr als verdoppelt, allerdings blieb man 21,5 Prozent unter dem Vor-Corona-Allzeit-Hoch von 2019 (6,9 Mio.). Zum Vergleich: Im Jahr 2017 verzeichneten die Häuser 5,6 Mio. Besuche. Besonders auffällig ist der unterschiedliche Zuwachs in den einzelnen Häusern.

So gewann das Belvedere von 2021 auf 2022 278 Prozent dazu, das Schlusslicht bildet das MAK mit einem Plus von 34 Prozent. An der Spitze steht in absoluten Zahlen der KHM-Verband mit dem Kunsthistorischen Museum, das 2022 mehr als 1,3 Mio. Besucherinnen und Besucher verzeichnete, was einem Plus von 143 Prozent im Vergleich zu 2021 (553.761 Besuche) entspricht. Dicht dahinter liegt das Belvedere mit mehr als 1,2 Mio. Besuchen (2021: 328.418 Besuche), gefolgt von der Albertina und der Albertina modern mit 965.000 Besuchern, was einem Plus von 109 Prozent im Vergleich zu 2021 entspricht (461.800 Besuche).