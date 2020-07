Bundesliga-Verfahren gegen SV Mattersburg eingeleitet

Die Finanz- und Personalprobleme des SV Mattersburg in Zusammenhang mit dem Bilanzskandal der Mattersburger Commerzialbank haben am Mittwoch zur Einleitung eines Verfahrens durch den Senat 5 der Fußball-Bundesliga geführt. Bis Donnerstag nächster Woche müssen die Burgenländer den Nachweis erbringen, dass die für die Beibehaltung der Lizenz nötigen Kriterien zu erfüllen sind.

Deischler bemüht sich weiterhin um neue Sponsoren und hat nach eigenen Angaben auch Interessenten. Doch der weitere Weg wird wohl in eine Insolvenz münden. "Um weiterhin fixer Bestandteil der Tipico Bundesliga zu bleiben, scheint der Weg über ein Sanierungsverfahren unumgänglich zu sein", schrieb Deischler vergangene Woche in einem Brief an die Fans.