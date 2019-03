Bundesliga: "Vereine zahlen jetzt schon Polizeieinsätze"

Die Fußball-Bundesliga hat sich am Mittwoch überrascht über die von der Volkspartei Niederösterreich initiierte Diskussion um eine Anpassung der Gebühren und Kostenersätze für Polizeieinsätze bei Großveranstaltungen gezeigt. "Die Vereine zahlen im Gegensatz zu einigen europäischen Ländern jetzt schon für Polizeieinsätze", betonte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer im Gespräch mit der APA.

Auf APA-Anfrage teilte Rapid mit, dass man in der vergangenen Saison “rund 1,2 Millionen Euro für Polizeieinsätze bei Spielen bezahlt” habe. Bei der Austria lagen diese Kosten “bei einer Million Euro”. In diesen Summen sind allerdings noch nicht Aufwände für Sicherheitspersonal und Ordnerdienst inkludiert.

Die Volkspartei Niederösterreich fordert eine Anpassung der Gebühren und Kostenersätze für Polizeieinsätze bei Großveranstaltungen. Ein Antrag, der auch das Verursacherprinzip zum Thema hat, werde bereits am Donnerstag im Landtag in St. Pölten behandelt, teilte Klubobmann Klaus Schneeberger am Mittwoch anlässlich einer Klubklausur in Stockerau mit. Dem Beschluss des ÖVP-Antrages im Landtag in St. Pölten solle dann eine breite Diskussion auch im Bund folgen.