Bundesliga-Trainer sahen bei WM das Kollektiv als Trumpf-Ass

Mannschaftliche Kompaktheit hat laut Einschätzung der heimischen Bundesliga-Trainer bei der Fußball-WM in Russland den Unterschied gemacht. Einer für alle habe als das Gebot der Stunde über individuelle Klasse triumphiert, bemerkten die zwölf Coaches. Wesentlich für den Erfolg seien auch Standardsituation gewesen, dem Videobeweis stellten sie trotz kleiner Schwächen ein gutes erstes Zeugnis aus.

Für große Nationen, wie etwa Argentinien, das seine Spiel auf Mega-Star Lionel Messi zuschnitt, gab es bei der WM nichts mehr zu holen. Genauso für Mannschaften mit Stars, die sich wenig am Teamwork beteiligten. “Arrivierte Topteams mit hohem individuellen Leistungspotenzial mussten sich kompakten Teams, die wenig zugelassen haben, geschlagen geben”, fasste Mattersburgs Gerald Baumgartner in einer APA-Umfrage zusammen.

“Das ist auch das, was in der Liga auf alle zukommt”, schaute Austria-Betreuer Thomas Letsch bereits in die nahe Zukunft. Auch hier gebe es genügend Teams, die kompaktes Verteidigen beherrschten. Offensivorientierte Mannschaften müssten sich “mehr einfallen lassen, um Tore zu erzielen”, wie Letsch betonte. “Und bei mehr Risiko läuft man Gefahr, in Konter zu laufen. Man muss eine gute Balance finden.”