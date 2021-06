Bundesliga sperrt Ex-LASK-Vizepräsident Werner 18 Monate

Der ehemalige LASK-Vizepräsident Jürgen Werner ist von der Fußball-Bundesliga für 18 Monate für offizielle Funktionen gesperrt worden. Der Senat 2 sprach die Sperre gegen Werner aus, "da er auch nach seiner Bestellung als LASK-Vizepräsident mit 26. Mai 2019 noch zum Teil bis ins Frühjahr 2021 mehrere Gesellschaftsanteile und Geschäftsführerfunktionen von im Bereich der Spielervermittlung tätigen Unternehmen innehatte", wie die Liga am Freitag bekannt gab.

Eine derartige parallele Funktionsausübung widerspreche dem ÖFB-Regulativ betreffend Arbeit der Spielervermittlung, hieß es in einer Aussendung. So darf ein Spielervermittler nicht in offizieller Funktion eines Clubs gegenüber dem Verband - sie es der ÖFB, die Bundesliga oder ein Landesverband - auftreten. Werner kann gegen den Beschluss des Senat 2 innerhalb von drei Tagen Protest anmelden. Dieser Protest muss nach Zustellung des Langbeschusses binnen 14 Tagen eingebracht werden.