Bundesliga-Saison startet mit Austria Wien - Salzburg

Die neue Saison der Fußball-Bundesliga wird am Freitag, 22. Juli, mit dem Duell zwischen Meister Red Bull Salzburg und dem Überraschungsdritten der jüngsten Spielzeit, Austria Wien, eröffnet. Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Spielplan hervor. Zwei Tage später empfängt Aufsteiger Austria Lustenau die WSG Tirol.

Der Schlager der zweiten Runde lautet am 30. Juli Vizemeister Sturm gegen Salzburg. Erst in der elften Runde am 8./9. Oktober steigt das Wiener Derby zwischen Austria und Rapid.