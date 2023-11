Bundesländer-Kritik an Facharzt für Allgemeinmedizin

Die Bundesregierung will einen neuen Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin einführen und damit den Beruf der Allgemeinmedizinerin bzw. des Allgemeinmediziners attraktivieren. Einige Bundesländer - konkret Vorarlberg, das Burgenland, Tirol, die Steiermark und Wien - befürchten allerdings, dass die Gesetzesänderung zu einer Verschärfung des Ärztemangels führen könnte. Denn die Ausbildungszeit soll auf fünf Jahre verlängert werden.

Nicht einverstanden zeigen sich damit die Bundesländer, die allesamt ähnliche Befürchtungen äußern. So weisen etwa Vorarlberg und das Burgenland in fast gleichlautenden Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf auf den bestehenden Mangel an Kassenärzten in der Allgemeinmedizin hin - es werde nicht erwähnt, welche Folgen die verlängerte Ausbildungszeit darauf habe. Es könne jedenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass sich Auszubildende aufgrund dessen für eine andere Facharztrichtung entscheiden. In Wien schließt man sich der Stellungnahme des Landes Vorarlberg an, sei doch bei der Konferenz der Landesgesundheitsreferenten beschlossen worden, diese zur gemeinsamen Stellungnahme aller Bundesländer zu erheben. Die Bundeshauptstadt befürchtet explizit, dass der bestehende Mangel an Allgemeinmedizinern verschärft werden könne. Ähnliche Bedenken äußert der Dachverband der Sozialversicherungen, der aber auch einschiebt, dass der Versorgungsengpass durch die bessere Ausbildung in Zukunft besser bewältigt werden könnte.