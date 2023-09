Bundeskanzler Nehammer beim Bier-Exen

Ein virales Video zeigt Bundeskanzler Karl Nehammer beim Exen eines Bieres auf dem traditionsreichen Altausseer Kirtag.

Am vergangenen Wochenende besuchte Bundeskanzler Karl Nehammer den 61. Altausseer Kirtag im steirischen Salzkammergut, der alljährlich tausende Besucher anzieht. Dabei mischte sich der Bundeskanzler unter die Menge, schüttelte Hände und führte kurze Gespräche mit anderen Gästen. Doch das Highlight seines Besuchs kam unerwartet, als er die Bühne der "Altausseer Bierzeltmusi" betrat.

"Geile Sau, der Karli"

Nach der körperlichen Anstrengung schien Bundeskanzler Nehammer durstig zu sein. Vor den jubelnden Zuschauern griff er kurzerhand nach einem Bierglas und exte das Bier in einem Zug. Das spontane Video dieses Moments verbreitete sich rasch im Netz und sorgte für Begeisterung. In den Kommentaren wurde die Aktion größtenteils gefeiert, wobei ein User kommentierte: "Geile Sau, der Karli, so muss ein österreichischer Mann sein; wer kein Bier ext, ist nicht normal."