Bundeskanzler Kurz will Staatskrise verhindern

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat in einer Pressekonferenz vor dem ersten Ministerrat der Übergangsregierung versichert, alles zu, "dass aus der Krise einer Partei nicht eine Krise des Staats wird". Am Wahlsonntag hätten die Menschen dann ohnehin die Chance zur Richtungsentscheidung, warb er indirekt dafür, auf einen Misstrauensantrag zu verzichten.

“Ich kann nur eines tun: meiner Aufgabe, meiner Verantwortung bestmöglich nachzukommen”, betonte der Kanzler, angesprochen auf den Misstrauensantrag. “Der Bundespräsident hat mit mir gemeinsam nach der Enthüllung am Freitag zahlreiche Gespräche geführt. Wir waren uns einig, dass wir uns bemühen sollten, eine stabile Übergangsregierung sicherzustellen” – und er habe sich darum bemüht, das zu erfüllen. “Ich habe meine Verantwortung wahrgenommen, habe meinen Beitrag erfüllt.”

Kritik, dass die Kabinette der neuen Minister mit ÖVP-nahen Mitarbeitern besetzt werden, wies Kurz zurück. “Ja, es stimmt, ich habe hier auf Personen aus meinem Team zurückgegriffen. Ich bin allen meinen Mitarbeitern sehr, sehr dankbar, dass sie in den vergangenen Tagen fast rund um die Uhr im Einsatz waren.” Es gehe dabei um die “bestmögliche Unterstützung” für die neuen Minister, denen er die völlige Unabhängigkeit bei der Personalauswahl zusagte. “Die Minister treffen ihre Entscheidungen frei, aber ich habe es als meine Aufgabe gesehen, sie bestmöglich zu unterstützen.”

Hinsichtlich der Erwartungen an den neuen Innenminister betonte Kurz, diese seien “ganz klar: Alles zu tun, um für volle Aufklärung zu sorgen, sowohl was die Inhalte wie auch, was die Herkunft des Videos betrifft.”