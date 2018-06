Bundesheerreform passiert Ministerrat

Das Bundesheer bekommt wieder einmal eine neue Struktur. Eine wesentliche Änderung ist, dass die Führungskommandos von vier auf zwei reduziert werden. Es gibt künftig ein Kommando "Streitkräfte" mit Hauptstandort Graz und ein Kommando "Streitkräftebasis" mit Standort Wien. Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) legte am Mittwoch die Reorganisation Bundesheeres dem Ministerrat zum Beschluss vor.

Dem Kommando Streitkräfte sind im Wesentlichen die neun Militärkommanden, die 3. Brigade (Kommando Schnelle Einsätze) mit Brigadekommando (BrigKdo) in Mautern, die 4. Brigade mit BrigKdo in Hörsching, die 6. Brigade mit BrigKdo in Absam, die 7. Brigade mit BrigKdo in Klagenfurt, die Brigade Luftunterstützung in Hörsching und die Brigade Luftraumüberwachung in Wals-Siezenheim nachgeordnet.