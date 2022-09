Das Bundesheer modernisiert sein Sanitätswesen. In den kommenden Jahren werden mehr als 30 Mio. Euro investiert. Ein Fokus liegt dabei auf die Erhöhung der personellen Kapazitäten im medizinischen Bereich. Die ersten Schritte, um mehr Militärärzte für das Bundesheer zu gewinnen, wurden bereits gemacht. Im Rahmen eines Pilot-Projekts bekommen "Militär-Medizinstudenten" ihr Studium finanziert und verpflichten sich im Gegenzug, für bis zu elf Jahre bei Bundesheer zu bleiben.

In den letzten zwei Jahren wurden insgesamt etwa 20 Millionen Euro in Sanitätseinrichtungen des Heeres investiert. Darunter sind etwa 9,3 Millionen Euro für die neue Stellungskommission in Stammersdorf der Van-Swieten-Kaserne vorgesehen und weitere fünf Millionen in den nächsten Jahren. Für das neue Militärspital in Innsbruck wurde im letzten Jahr 6,2 Millionen Euro geplant, weitere 12,5 Millionen Euro folgen in den nächsten Jahren für den Bau und Neuerrichtung des Spital im Sanitätszentrum West. Insgesamt stehen in den nächsten Jahren weitere 20 Millionen Euro für die Sanierungen der medizinischen Infrastrukturen zur Verfügung.