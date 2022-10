Bundesheer marschiert am Nationalfeiertag wieder voll auf

Corona ist zwar noch nicht Geschichte, dennoch wird am Nationalfeiertag nach zwei mageren Jahren wieder mehr gefeiert.

Allen voran marschiert das Bundesheer am Wiener Heldenplatz wieder voll auf. Offene Türen gibt es im angrenzenden Regierungsviertel und im Ausweichquartier des Parlaments in der Hofburg. Erstmals nicht unbeschränkt offen ist die Präsidentschaftskanzlei in der Hofburg, wo aber "Repräsentanten und Repräsentantinnen der Zivilgesellschaft" eingeladen sind.

1.000 Rekruten werden angelobt

Der Nationalfeiertag am 26. Oktober beginnt traditionell mit Kranzniederlegungen durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Bundesregierung. Danach findet die Großangelobung am Heldenplatz und ein Überflug mit zwei Eurofightern und einer C-130 Hercules statt. Das Bundesheer präsentiert sich auch auf zwei weiteren Plätzen: Am Hof werden die Auslandseinsätze und beim Burgtheater Katastrophenhilfe und ABC-Einheiten vorgestellt. Darüber hinaus findet am Rathausplatz das Sicherheitsfest der Stadt Wien statt.

Nicht ganz so offen wie sonst sind die Türen in die Hofburg. Am Nachmittag lädt Van der Bellen unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes, der Feuerwehr sowie Altenpflegerinnen und -pfleger, Elementarpädagogen und -pädagoginnen und Krankenhauspersonal in die Hofburg. "In der Bundeshymne besingen wir zu recht die großen Töchter und Söhne unserer Heimat. Ich freue mich, dass mich einige von ihnen am Nationalfeiertag an meinem Arbeitsplatz besuchen werden und ich mich mit ihnen austauschen kann", so Van der Bellen.

Regierung gibt sich transparent

Ganz transparent gibt sich am Nationalfeiertag die Regierung. Nach Ministerrat und Kranzniederlegung können von 12 bis 16.30 Uhr Interessierte die Repräsentationsräumlichkeiten des Bundeskanzleramts in Gruppen besichtigen. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird dabei für einen ausgewählten Zeitraum - neben weiteren Regierungsmitgliedern - persönlich Gäste in seinem Büro willkommen heißen.

Tag der Polizei im Innenministerium

Das Innenministerium begeht am 26. Oktober einen "Tag der Polizei am Nationalfeiertag". Den ganzen Tag über können sich Bürgerinnen und Bürger am Minoritenplatz über die Aufgabenfelder der Polizei informieren. Neben einer Vorführung der Cobra und einem Platzkonzert der Polizeimusik wird der inhaltliche Schwerpunkt auf dem Thema Recruiting liegen. Auch das Außen- und das Bildungsministerium öffnen ihre Türen.

Am Tag der offenen Tür im Parlament öffnen die Präsidenten und Präsidentinnen des Nationalrats und die Bundesratspräsidentin das Tor am Josefsplatz und begrüßen gemeinsam die ersten Gäste. Direkt danach wird die neue mobile Ausstellung über Parlamentarismus und Demokratie "Parlament on Tour" eröffnet. Einen Vorgeschmack auf das sanierte Parlamentsgebäude und Wissenswertes zur Wiedereröffnung gibt es bei einem Infostand im Ausweichquartier in der Hofburg.

Zum Nationalfeiertag: Historikerin Stelzl-Marx

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) ist am Nationalfeiertag von 13 bis 17 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Fragen der Bevölkerung wird unter anderen auch Präsident Christoph Grabenwarter beantworten.