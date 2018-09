Bundesheer-Boot gekentert: Zustand der Opfer weiter kritisch

Nach einem Unfall mit einem Bundesheer-Boot auf der Donau bei Hainburg war der Zustand der beiden Opfer am Dienstag "unverändert kritisch", teilte der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) auf Anfrage mit. Die Frauen dürften sich nach derzeitigem Ermittlungsstand mehr als 20 Minuten unter Wasser befunden haben, sagte Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium auf Anfrage zu Medienberichten.

Laut dem Erstbericht war das Pionierboot im Bezirk Bruck a.d. Leitha am Samstag um 9.49 Uhr gekentert. Ungefähr gegen 10.15 Uhr sei das Boot am Ufer aufgekantet worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. In diesem Zeitraum seien Personen aus dem Wasser gerettet worden. Unter dem 8,5 Meter langen und 2,5 Meter breiten Boot sei es dunkel gewesen. Zwei Unteroffiziere seien unter das Boot getaucht, um Personen zu finden und zu retten, hieß es. Dies sei in einigen Fällen auch gelungen.