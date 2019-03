Bundesfinale wir kommen!

BG Blumenstraße und BG Dornbirn qualifizieren sich für die BM der Volleyball-Schülerliga.

Dornbirn. Vergangene Woche fand der traditionelle Finaltag der Sparkasse Schülerliga im Volleyball in der Messesporthalle 1 in Dornbirn statt. Dementsprechend pulsierend war die Atmosphäre beim 42. Bewerb, der Sportbegeisterung und Spannung pur bot und am Ende mit dem BG Bregenz-Blumenstraße, einen Rekordsieger hervorbrachte. Die Bregenzerinnen gewannen das Turnier bereits zum 17. Mal. Den Vizetitel holten sich die Mädchen des BG Dornbirn mit Betreuerin Barbara Anselmi, die sich im Endspiel ein packendes Duell mit dem Team aus Bregenz lieferten. Trotz der Niederlage konnte auch das BG Dornbirn am Ende jubeln, als Zweitplatzierte qualifizierte man sich ebenfalls für das Bundesfinale.