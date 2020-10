Bundesdenkmalamt reagierte auf Rechnungshof-Empfehlungen

Nach der harschen Kritik des Rechnungshofs am Bundesdenkmalamt im Jahr 2017 liegen nun die Ergebnisse einer Follow-Up-Überprüfung aus dem Herbst 2019 vor. Die Kernaussage: Trotz mehrmaligen Leitungswechsels in diesem Zeitraum wurde ein Großteil der Empfehlungen umgesetzt. Lediglich vier von zwölf Punkten wurden nur "teilweise umgesetzt". Bemängelt wird unter anderem eine immer noch fehlende Forschungsstrategie.

Und so richten sich die erneuten Empfehlungen des Rechnungshofs vor allem auf jene vier Punkte, die noch nicht vollständig umgesetzt wurden. "Die eingesetzten Ressourcen wären aufzuzeichnen und den erbrachten Leistungen zuzuordnen, um eine Übersicht über die gesamten Kosten der einzelnen Leistungen des Bundesdenkmalamts zu erlangen sowie über aussagekräftige Entscheidungsgrundlagen zu verfügen", heißt es etwa in puncto der noch immer nicht vollständigen Leistungszuordnung und Zeitaufzeichnung.

Weiters regte der RH an, zu überprüfen, "ob tatsächlich mehrere Publikationsformate notwendig sind, um die gewünschten Zielgruppen zu erreichen". Eine entsprechende Arbeitsgruppe sei im Herbst 2019 eben erst eingesetzt worden. Im Punkt des 2017 stark kritisierten Einsatzes von Leihpersonal gab es mittlerweile eine Lösung, da die Personalressourcen seither so gesteuert wurden, "dass die Aufgaben grundsätzlich ohne zusätzliches Leihpersonal wahrgenommen werden können", wie es heißt. Den zweiten Teil der Empfehlung hinsichtlich der "Aufgabenkritik "setzte das Bundesdenkmalamt bisher allerdings nur teilweise um. Daher unterstrich man im Follow-Up-Bericht: "Sowohl eine Aufgabenkritik als auch die Anpassung des Leistungsportfolios an die gesetzlich vorgesehenen Aufgaben wären durchzuführen."