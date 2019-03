Bulldogs Youngsters in Bayern

Zum Abschluss der Eishockeysaison ging es für das Dornbirner U9 Team nach Königsbrunn.

Dornbirn. Eine lange Eishockeysaison ging am vergangenen Wochenende auch für die jungen Bulldogs Cracks zu Ende. Ein besonderes Highlight gab es für die U9 Cracks der Dornbirner mit dem zweitägigen Turnier in Königsbrunn in der Nähe von München.

Toller zweiter Endrang für Bulldogs

Auf Einladung des EV Königsbrunn „Die Pinguine“ ging es für die jungen Bulldogs mit ihren Eltern, darunter auch Bulldogs Kapitän Olivier Magnan, bereits am Samstag in den frühen Morgenstunden in Richtung Bayern und die Dornbirner Jungs waren voller Vorfreunde. Dementsprechend motiviert auch die Leistung auf dem Eis und mit gutem Kombinationsspiel sicherten sich die Bulldogs am ersten Tag mit drei Siegen den Tagessieg. So ging es auch am Sonntag weiter und mit einem 6:3 Erfolg gegen Augsburg qualifizierten sich die Hockeyjungs aus dem Ländle für das Finale. Im Endspiel mussten sich die jungen Bulldogs aber dem EHC Nürnberg knapp mit 3:5 geschlagen geben, belegten am Ende aber den hervorragenden zweiten Endrang und verlebten zum Saisonabschluss nochmals zwei tolle Tage im bayrischen Königsbrunn.

