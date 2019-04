Bulldogs Youngsters feiern Saisonabschluss

Das U9 Team des DEC beendete die Saison mit einem Hüttenwochenende in den Schuttannen.

Dornbirn . Das Eis im Messestadion ist bereits abgetaut und auch der Nachwuchs der Dornbirner Bulldogs befindet sich in der wohlverdienten Sommerpause. Das U9 Team feierte dabei den Saisonabschluss mit einem Hüttenwochenende in den Schuttannen.

Nachdem die Schlittschuhe für diese Saison im Keller verstaut wurden, versammelte sich ein Großteil des U9 Teams des Dornbirner Eishockey Clubs und machte sich auf Richtung Hohenems-Schuttannen. Schnell machten es sich die Kids und Betreuer dann in der Alpenvereinshütte gemütlich und ein tolles Programm sorgte die ganzen drei Tage für Abwechslung. Von der Schnitzeljagd über eine Fackelwanderung bis zu gemütlichen Hüttenabenden wurde es den Hockey Youngsters nicht langweilig. Am Samstagabend besuchte auch DEC Kapitän Olivier Magnan die Nachwuchskids und bewies auch sein Können am Herd bei der Zubereitung eines Riebels, den er sich anschließend mit den Kids schmecken ließ. Am Sonntag war auch ein Großteil der Eltern in den Schuttannen und auch Bulldogs Macher Alexander Kutzer ließ sich mit Frau Sigrid einen Besuch bei diesem tollen Abschlussevent nicht nehmen.