Bulldogs wollen gegen Zagreb nachlegen

Am Dienstag um 19:15 Uhr empfangen die Dornbirn Bulldogs den kroatischen Ligavertreter KHL Medvescak Zagreb im Messestadion.

Die längste Niederlagenserie der Vereinsgeschichte in der Erste Bank Eishockey Liga fand nach neun sieglosen Partien ein Ende. Am 22. September 2018 fand das erste Duell zwischen Zagreb und Dornbirn in der aktuellen Spielzeit statt. An die Partie der dritten Runde können sich die Bulldogs noch gut erinnern, schließlich schossen die Vorarlberger die Gastgeber mit 8:1 aus der Halle. Mit Broda (2x), Reid (2x), Cip, Dupont, Macierzynski und Parks trugen sich damals sechs verschiedene Stürmer in die Schützenliste ein.