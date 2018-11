Bulldogs treffen auswärts auf Rekordmeister KAC

Der EC-KAC empfängt am Dienstag die Dornbirn Bulldogs in der Erste Bank Eishockey Liga.

Ein 5:3-Sieg im Westderby gegen die Innsbrucker Haie sowie ein 3:2-Erfolg gegen die Villacher Adler bescherten den Dornbirner Bulldogs sechs Zähler mehr aufs Konto der Grunddurchgangstabelle. 22 Runden wurden bereits gespielt, 22 weitere folgen noch. Der Startschuss in die zweite Hälfte fällt für die Cracks von Dave MacQueen in der Stadthalle Klagenfurt.

Die Rotjacken agieren momentan in Top-Form. Die letzten fünf Spiele wurden allesamt gewonnen, nur einmal in den letzten dreizehn Partien blieb der Rekordmeister punktelos. Mit einem Spiel weniger in den Beinen als Tabellenführer Graz findet sich der EC-KAC auf dem zweiten Tabellenplatz wieder.

Men to watch

Der Kanadier Nick Petersen zählt zu den heißesten Waffen der KAC-Offensive. Neun Treffer und 18 Vorlagen stehen nach 21 Partien in seiner Bilanz. Letztes Jahr war der 29-jährige Nordamerikaner noch beim DEL-Vizemeister Berlin unter Vertrag. In den Play-offs sammelte Petersen für die Eisbären in 18 Spielen 22 Scorerpunkte (10G/12A).