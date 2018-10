Bulldogs treffen auswärts auf den Titelverteidiger

Nach dem Vizemeister muss der Dornbirner EC zum amtierenden Meister nach Bozen.

Letztes Jahr zündeten die Füchse aus Bozen ihr Feuerwerk erst spät in der Saison. Nachdem sie zwischenzeitlich auf dem letzten Tabellenplatz lagen, kämpften sich die Südtiroler über die Qualification Round in die Play-offs und schlussendlich bis zum Meistertitel. Als amtierender Champion läuft die Maschinerie diesmal von Anfang an rund, nicht umsonst belegen die Italiener derzeit den dritten Tabellenrang.