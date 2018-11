Bulldogs stellten sich der Herausforderung

Am Donnerstag stellten sich die Eishockeyprofis der Bulldogs einer ganz besonderen Challenge.

Dornbirn In der ORF Eishockey-Challenge standen sich dabei die Profis aus Dornbirn und ein ausgewähltes Team an Hobby-Eishockeycracks im Messestadion gegenüber. Der Spaß und vor allem der gute Zweck standen im Vordergrund, trotzdem wurde, gerade bei den Hobbycracks, um jeden Puck gekämpft.

Auf der Gegenseite war der Ansturm groß und zahlreiche Eishockeyspieler wollten in die ORF Ländle Auswahl. Am Ende schafften es 23 Cracks ins Team von Karl Heinzle – auch zwei Damen der Lustenauer Bundesligamannschaft Wildcats verstärkten die Auswahl. Unterstützt von über 100 Eishockeyfans zeigte das Team um Kapitän Andreas Blum immer wieder gute Möglichkeiten und konnten so auch immer wieder gefährlich vor Rasmus Rinne auftreten. Am Ende leuchtete ein 11:6 für die Hausherren der Bulldugs von der Anzeigentafel des Messestadions, was der guten Stimmung in der Halle aber keinen Abbruch tat. Der Erlös des Abends von Runde 2.500 Euro kommt der Aktion „Licht ins Dunkel“ zugute und während es für die Bulldogs-Profis eine willkommene Abwechslung war, sind die Amateurspieler motiviert für eine Neuauflage im kommenden Jahr. MIMA