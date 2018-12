Bulldogs-Sieg zum Jahresabschluss

Der Dornbirner EC feierte im letzten Spiel des Jahres einen knappen 4:3-Heimsieg gegen Red Bull Salzburg.

Im letzten Spiel vor dem Jahreswechsel wollten die Bulldogs aus Dornbirn an die guten Leistungen der letzten Wochen anschließen und auch gegen Red Bull Salzburg punkten. Und das erste Drittel verlief vielversprechend – nachdem ein Salzburg-Treffer nach Videostudium nicht gegeben wurde (8.), sorgte O’Donnell mit zwei Treffern in Überzahl (10./11.) für eine 2:0-Führung. In der restlichen Spielzeit des ersten Abschnittes fielen trotz Strafzeiten auf beiden Seiten keine weiteren Treffer.

Im zweiten Drittel erhöhten die Salzburger den Druck deutlich und kamen in der 28. Minute durch Hughes zum Anschlusstreffer. In weiterer Folge hatten die Hausherren in Überzahl Pech, als nur die Stange den nächsten Treffer verhinderte. So waren es in der 34. Minute wieder die Gäste, die erneut durch Hughes zum 2:2 kamen. In der 37. Minute war das Spiel dann endgültig gedreht – nach einem Gestocher vor dem Dornbirner Tor sorgte Huber für das 2:3. Die Bulldogs erholten sich jedoch rasch von diesem Schock und kamen noch vor der zweiten Pause durch den dritten O’Donnell-Treffer zum Ausgleich.