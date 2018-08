Bulldogs Kids wieder auf dem Eis

Die Nachwuchscracks des DEC bereiten sich im Eistraining auf die neue Saison vor.

Seit Anfang August sind die Youngsters der Dornbirner Bulldogs wieder auf dem Eis und trainieren bis zu vier Mal in der Woche. Nach dem schweisstreibenden Sommer- und Trockentraining waren die Kids besonders motiviert auf die ersten Einheiten auf dem Eis. Vier hauptberufliche Trainer sowie rund zehn Helfer kümmern sich dabei auch in diesem Jahr im Bulldogs-Juniors Programm um die professionelle Ausbildung der jungen Hockeycracks. Bereits in der kommenden Woche stehen auch schon die ersten Spiele und Turniere der Nachwuchsteams auf dem Terminplan.