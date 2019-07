Bulldogs Kids starten in die neue Saison

Für die Nachwuchscracks der Dornbirner Bulldogs geht es am 5. August wieder aufs Eis.

Dornbirn . Zwar denkt bei diesen hochsommerlichen Temperaturen noch niemand an Eishockey, doch im Messestadion Dornbirn wird im Laufe der Woche wieder das Eis aufbereitet und am Montag den 5. August startet auch für die Youngsters des DEC die neue Saison.

Zum Auftakt in die neue Eiszeit gibt es für die Hockey Youngsters auch in diesem Jahr wieder die beliebten Halbtages-Camps der Bulldogs. Eine Woche lang wartet auf die Nachwuchscracks jeden Tag je eine Trainingseinheit auf dem Eis, sowie eine Off-Ice Einheit. Die Profitrainer des DEC haben dazu für die verschiedenen Altersklassen jeweils ein spezielles Trainingsprogramm zusammen gestellt. Die U13 und U15 Cracks starten dabei bereits am 5. August mit ihrem Hockey Camp – vom 19. bis 23. August wartet dann das Halbtages-Camp für die U9 und U11 Spieler. Für alle Nachwuchscracks die gerne dabei sein wollen, hat Günter Kresser unter 0664 3381966 weitere Informationen.