Bulldogs Kids erfolgreich unterwegs

Die Hockey-Youngsters geben Woche für Woche ihr Bestes.

Ganz im Stile ihrer großen Vorbilder bestritt das U11 Team am vergangenen Samstag ein Spiel über das gesamte Feld gegen die Alterskollegen des EHC Aktivpark Montafon. In einem schnellen Spiel zeigten beide Teams gute Kombinationen und auch der Abschluss war auf beiden Seiten erfolgreich. So endete das Spiel am Ende mit vielen Toren und einem 14:7 Erfolg der jungen Bulldogs. Am Sonntag waren auch die U9 Cracks bei einem Turnier im Dornbirner Messestadion im Einsatz und konnten sich mit Teams aus Österreich und der Schweiz messen. Auch die Kleinsten der Bulldogs konnten ihr im Training gelerntes Können bei einem Nachwuchsturnier in der Vorarlberghalle in Feldkirch umsetzen.