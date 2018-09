Bulldogs kassieren nächste Niederlage

Nach der Niederlage gegen Fehervar mussten sich die Bulldogs aus Dornbirn auch im heutigen Heimspiel gegen den KAC mit 0:3 geschlagen geben.

KAC macht spät alles klar

Im letzten Abschnitt bekamen die Zuseher in de Messehalle eine deutlich schnellere Partie mit Chancen auf beiden Seiten zu sehen. So verhinderte nur die Torumrandung jeweils einen Treffer. Noch bevor die Bulldogs eine Schlussoffensive einläuten konnten, schlug der KAC erneut zu. Witting und Petersen machten mit einem Doppelschlag in der 54. und 55. Minute endgültig alles klar und besiegelten somit die zweite Heimniederlage in Folge für den Dornbirner EC. Für die Bulldogs heißt es nun, am kommenden Freitag auswärts in Graz wieder zurück auf die Siegerstraße zu finden. In der Tabelle stehen die Dornbirner nach der zweiten Saison-Niederlage auf dem dritten Rang.