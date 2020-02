Bulldogs gelingt Revanche gegen Fehervar

Nur zwei Tage nach der klaren 1:9-Niederlage bei Fehervar gelang den Dornbirn Bulldogs mit dem 3:2-Sieg im heutigen Heimspiel die schnelle Revanche.

Nachdem sich die Bulldogs am Sonntag Fehervar klar mit 9:1 geschlagen geben musste, gab es gleich heute im Heimspiel die Chance zur Revanche. Und das Spiel begann sehr gut: Bereits nach vier Minuten sorgte Macierzynski für das 1:0. Kurz darauf musste Rapuzzi jedoch auf die Strafbank und Fehervar nutzte die Überzahl durch Yogan zum 1:1 (7.). Nur zwei weitere Minuten später sorgte Bau Hansen wieder für das 2:1 für die Bulldogs. Obwohl in weiterer Folge weitere Chancen vorhanden waren, ging es mit der knappen Führung in die erste Pause.