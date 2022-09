Bulldogs fokussieren sich auf den Nachwuchs

Nach dem Rückzug aus der höchsten Liga will sich der Dornbirner Eishockeyclub erstmals dem Nachwuchs widmen.

Dornbirn . Über 20 Jahre spielte der Dornbirner Eishockey Club durchgehend in den zwei höchsten Spielklassen Österreichs. Nun machen die Bulldogs eine Pause vom Profisport und wollen sich in der kommenden Saison nur auf den Nachwuchs fokussieren. Ab 2023 wollen die Dornbirner dann aber wieder mit einer eigenen Kampfmannschaft an den Start gehen.

Dazu wird auch künftig die Partnerschaft mit dem SC Rheintal und dem SC Hohenems fortgesetzt und gemeinsam werden die drei Vereine in der Saison 2022/23 voraussichtlich elf Mannschaften in den Altersklassen U9 bis U17 stellen. Die in der Messestadt ausgebildeten Spieler aus dem Bulldogs-Nachwuchs werden dazu den EC Bregenzerwald, den EHC Lustenau und die Pioneers Vorarlberg verstärken und die Nachwuchstalente, welche noch in der Ausbildung sind, werden zusätzlich neben dem harten Training bei Teams wie dem SC Hohenems in der dritten Liga und dem EC Bregenzerwald in der Alps Hockey League an höhere Aufgaben herangeführt. MIMA