Neo-Bulgarien Duo schenkt Erwin Reis und Hannes Mandl den Heimsieg

Die beiden Neo-Legionärinnen von SSV Dornbirn/Schoren sorgten für einen 20:18-Heimerfolg gegen Wr. Neustadt

SSV Dornbirn/Schoren kann doch noch gewinnen. Die letzten fünf Meisterschaftsspiele haben Julia Marksteiner und Co. allesamt verloren. 0:2, 1:3 und 2:4 lag die Truppe von Trainer Emanuel Ditzer im Geister-Heimspiel gegen Wiener Neustadt in der Anfangsphase zurück. Es klappte aber am Ende doch mit dem dritten Saisonsieg. Nach dem 20:18-Erfolg sind die Dornbirnerinnen nun Zehnter in der Tabelle. Diesen Heimsieg widmeten die Ditzer-Ladies den allzufrüh verstorbenen Vereinsgründer Erwin Reis und dem ersten Coach Hannes Mandl.