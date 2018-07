Bulgarien baut wegen Schweinepest Grenzzaun zu Rumänien

Bulgarien hat wegen der Afrikanischen Schweinepest im Nachbarland Rumänien die Errichtung eines Schutzzauns eingeleitet. Auf der bulgarischen Seite der Grenze zwischen den beiden EU-Ländern begann am Montag die Räumung des Terrains für den geplanten 133 Kilometer langen Drahtzaun, wie Medien berichteten.

Der Zaun soll verhindern, dass an der sogenannten Afrikanischen Schweinepest erkrankte Wildschweine aus Rumänien nach Bulgarien gelangen. Die Afrikanische Schweinepest ist eine Virusinfektion bei Schweinen. In Rumänien soll es bulgarischen Medien zufolge mehr als 200 Herde der anzeigepflichtigen Seuche geben – einige von ihnen seien nur 60 Kilometer von Bulgariens Grenze entfernt. Bulgarische Veterinärmediziner haben Schweinezüchtern im Grenzgebiet Silistra geraten, ihre Tiere zu schlachten. In Bulgarien sind noch keine Fälle der Afrikanischen Schweinepest festgestellt worden.