Buggy-Test des VKI: Viele Schadstoffe und wenig Sitzkomfort

Sobald der Nachwuchs sechs bis neun Monate alt ist, ersetzen viele Eltern den klassischen Kinderwagen durch einen leichteren, platzsparenden Buggy. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat zwölf Modelle verschiedener Marken getestet. Das Augenmerk lag auf kindgerechter Gestaltung, Sicherheit und Schadstoffgehalt. Als "gut" wurden nur drei Buggys bewertet, für vier ab es ein "durchschnittlich", fünf seien wegen hoher Schadstoffbelastung "nicht zufriedenstellend".

Bei mehreren Modellen wurden in den Sitzbezügen Fluorverbindungen gefunden. "Diese Substanzen sind seit 2020 verboten", sagte VKI-Projektleiter Christian Undeutsch. "Sie sind schädlich für die Umwelt und können auf Umwegen auch in den menschlichen Organismus gelangen."

Bei zwei Buggys wurde außerdem Naphthalin nachgewiesen, und zwar mehr als das Zeichen "Geprüfte Sicherheit" erlaubt. "Naphthalin steht im Verdacht, Krebs zu erregen", so der Konsumentenschützer. Und das in einem Sitzbezug festgestellte Flammschutzmittel TCPP sei aus dem gleichen Grund "zumindest in Kinderspielzeug bereits verboten".