Buffet investiert fast 25 Mrd. Dollar in Aktienrückkauf

Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat 2020 für mehr Geld als je zuvor eigene Aktien zurückgekauft. Insgesamt wurden 24,7 Milliarden Dollar (20,5 Mrd. Euro) für diese Art der Kurspflege ausgegeben, wie aus Berkshire Hathaways am Samstag veröffentlichtem Jahresbericht hervorging. Im vierten Quartal steckte die Holding des 90-jährigen 9,0 Milliarden Dollar in eigene Anteilscheine. Den Nettogewinn steigerte Berkshire Hathaway zum Jahresende kräftig.

Während viele andere Unternehmen ihre Aktienrückkäufe wegen knapperer Mittel in der Corona-Pandemie einschränkten, startete Buffett in der Krise erst so richtig durch. Angesichts der enormen Geldreserven, auf denen Berkshire Hathaway sitzt, ist allerdings auch keinerlei Zurückhaltung nötig. Zum Jahresende verfügte das Konglomerat über liquide Mittel von 138,3 Milliarden Dollar, im Schlussquartal sank der Cash-Bestand um fünf Prozent. Buffett hat nie einen Hehl draus gemacht, dass er lieber in Beteiligungen investieren würde als in Aktienrückkäufe, aber er findet keine geeigneten Übernahmeziele.