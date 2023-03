Bürgerwunsch erfüllt – Zwölf neue „Ruhebänkle“ für noch mehr Naturgenuss!

Fröhliches Vogelzwitschern, der Wind, der die Blätter der umliegenden Bäume umschmiegt, der Duft nach frisch gemähtem Gras, blühenden Frühlingsblumen und die ersten warmen Sonnenstrahlen fallen Ihnen ins Gesicht? Dann sind Sie angekommen, in der Hohenemser Naturoase.

Die neuen „Ruhebänkle“ am Alten Rhein, im Ried oder entlang des Koblacher Kanals laden nun ein, in dieses kleine Paradies direkt vor unserer Haustür einzutauchen und aufzutanken.

„Immer wieder sind Bürgerinnen und Bürger mit dem Wunsch nach ‚mehr Bänkle‘ entlang der Spazierwege im Ried und des Koblacher Kanals an mich herangetreten. Diesem Bürgerwunsch entsprechen wir sehr gerne. Zehn Bänke wurden in den vergangenen Tagen im Hohenemser Ried und entlang des Koblacher Kanals aufgestellt, zwei weitere beim ‚Waibelloch‘ am Alten Rhein“, informiert Bürgermeister Dieter Egger. „Ein Dank an Andreas Mathis und sein Team des städtischen Werkhofs für die Umsetzung.“