Bücher und Spielsachen für den guten Zweck

Am 9. Juni 2018 findet der Bücher- und Spielsachen-Flohmarkt zugunsten von „Wissen macht Stark“ statt.

Heute, acht Jahre später ist aus der Privatinitiative ein Verein geworden, der immer noch einmal im Jahr in der Dornbirner Innenstadt Bücher plus Spielsachen in guter Qualität (natürlich gebraucht) verkauft. Programmfixpunkt ist mittlerweile auch die große Tombola mit vielen Sofortpreisen. „Jedes Los kostet 1 Euro und jedes dritte Los ist ein Gewinn! Wir werden die Lose wie letztes Jahr schon, am gesamten Marktplatz verkaufen“, verrät die Vereinsobfrau. Zudem gibt es selbstgemachte Kuchen in verschiedensten Variationen…. gut eingepackt zum Mitnehmen oder zum Sofortverzehr.