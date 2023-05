Budgetprobleme: Wiener MuTh muss Konzertbetrieb zurückfahren

Gut zehn Jahre nach der Eröffnung muss das Wiener MuTh wegen Geldmangels den Spielbetrieb abseits der Sängerknaben weitgehend einstellen. Nachdem Hauptsponsor Pühringer, der bisher gut die Hälfte des Budgets finanzierte, seine Unterstützung radikal kürzt, scheint der Konzertsaal in seiner jetzigen Form Geschichte. Gründungsdirektorin Elke Hesse hofft indes noch, mittels Spenden und Projektförderungen etwas Eigenprogramm retten zu können, wie sie Dienstagabend unterstrich.

Dabei kam man stets ohne öffentliche Subventionen aus, wurde der Betrieb doch zur Hälfte von der Pühringer-Gruppe finanziert. Diese reduziert nun mit Ende der laufenden Saison ihren Beitrag aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage um 75 Prozent. In der aktuellen Spielzeit beträgt das Gesamtbudget des Hauses 2,4 Mio. Euro, wobei 1,4 Mio. Euro von der Pühringer-Gruppe stammen. In der kommenden Saison schrumpft das Gesamtbudget auf nur mehr 1,4 Mio. Euro, wobei Pühringer noch 350.000 Euro beisteuert.

Ihr Ziel wäre, zumindest ein oder zwei Zyklen auch in die neue Zeit zu retten, zeigte sich Hesse kämpferisch. So hofft man, 250.000 Euro durch neue Sponsoren, Gespräche mit Stadt und Bund über Projektförderungen sowie durch ein Benefizdinner am 14. Juni auftreiben zu können. So lasse sich die entstehende Budgetlücke von 200.000 Euro stopfen und noch etwas Mittel für Programm lukrieren. Auch auf Beiträge des Stammpublikums unter dem Motto "MuTh-Spende" hofft man.