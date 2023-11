Budget vor Beschluss

Der Nationalrat beschließt Donnerstagabend nach drei Tagen Debatte das Budget. Neben aller Aufregung um Präsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) werden auch noch die letzten Kapitel des Haushaltsentwurfs des Finanzministers durchgenommen. Selbst wo es viel mehr Geld gibt, war noch Platz für Kritik der Opposition, etwa bei der Landesverteidigung.

Mit einem Plus von 697 Millionen auf 4,1 Milliarden gehört das Verteidigungsressort zu den Gewinnern des Budgets 2024. Ressortchefin Klaudia Tanner (ÖVP) sprach von einer Schallgrenze, die überschritten worden sei. Alleine für Investitionen gebe es ein Plus von 66 Prozent.

Dass es mehr Geld gibt, konnte die Opposition nicht abstreiten, Grund zur Klage gab es dennoch genug. So zog SP-Wehrsprecher Robert Laimer den Ankauf von Langstrecken-Raketen in Zweifel. Dieses seien nicht budgetiert. Er befürchtet Rüstungsdeals im Hinterzimmer. In der Luft gebe es enorme Ausgaben, während am Boden die Kasernen noch immer nicht autark seien.