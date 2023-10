Budget soll optimistisch klingen

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) verkündet zwar vorläufig noch nicht seine Budgetzahlen, aber immerhin schon den Titel seiner morgigen Budgetrede: "Mit Optimismus für Österreich: Wohlstand erhalten. Zukunft gestalten." Im Fokus stünden dabei die weitere Entlastung der Menschen und der Ausbau der Kinderbetreuung, Konjunkturbelebung, Wissenschaft und Forschung sowie Sicherheit, heißt es in einer Aussendung des Ressorts von Dienstagvormittag.

Brunner weist dabei auf die schwierige Ausgangsbasis hin. So koste der Finanzausgleich 17 Mrd. Euro in den nächsten fünf Jahren. Die Abschaffung der "kalten Progression" bringt einen Einnahmen-Ausfall von 3,6 Milliarden. Dazu kämen steigende Zinsen: Alleine die Auszahlungen des Bundes für Finanzierungen beliefen sich von Jänner bis Mai 2023 auf 4,4 Mrd. Euro. Das sei ein Anstieg um 1,5 Mrd. Euro bzw. 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Schließlich habe der Bund auch mit hohen Inflationskosten zu ringen.

Einen Besuch stattete der Finanzminister am Dienstag der hauseigenen Druckerei ab, die in Budgetzeiten besonders gefordert ist. Insgesamt werden in der BMF-Druckerei mehr als eineinhalb Millionen A4-Seiten, also 750.000 Blätter, gedruckt - nur für das Budget. Damit beschäftigt sind acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zwölf Kilo und rund 4.000 Seiten hat ein einzelner Budgetziegel. Dieser besteht aus 35 Teilheften, Bundesfinanzgesetz und Personalplan, 350 Seiten Budgetbericht, Beilagenheft, Beteiligungsbericht und einseitiger Übersicht.