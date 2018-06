Budget: RH sieht "Risiken" für Konsolidierungspläne

Der Rechnungshof sieht die Konsolidierungspläne der Regierung in Gefahr. Das Doppelbudget 2018/2019 enthält für die kommenden beiden Jahre Konsolidierungsmaßnahmen von 2,5 Mrd. Euro. Der RH sieht mehrere kritische Punkte, die nicht erfüllt werden könnten, geht aus dem am Freitag publizierten Bundesrechnungsabschluss 2017 hervor.

In den neuen Bundesfinanzrahmengesetzen 2018 bis 2021 und 2019 bis 2022 ist ein Anstieg der Auszahlungsobergrenze von 78,253 Mrd. Euro im Jahr 2018 auf 85,205 Mrd. Euro im Jahr 2022 vorgesehen (das ist ein Plus von 6,970 Mrd. Euro bzw. 8,9 Prozent). Dabei nehmen insbesondere die Auszahlungen in der Rubrik 2 “Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie” mit 15,6 Prozent überdurchschnittlich zu.