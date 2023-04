Budget - Mattle tritt auf Schuldenbremse und setzt Rahmen

Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) setzt nach den Krisenjahren mit hohen Ausgaben offenbar die budgetären Daumenschrauben an. Künftig soll es eine Schuldenbremse bzw. einen "dynamischen Budgetrahmen" geben, der dafür sorge, dass die Schulden des Landes 25 Prozent der laufenden Jahreseinnahmen nicht übersteigen. "Damit kommen wir auch dem europäischen Stabilitätspakt nach, der auch österreichweit wieder aktiv wird", sagte Mattle am Dienstag bei einem Pressegespräch.

Das sei nach "Zeiten der Coronakrise", in der man "zielgerichtete Maßnahmen" gesetzt habe, jetzt jedenfalls wieder das Gebot der Stunde, betonte Mattle, seines Zeichens auch Finanzreferent, nach der Regierungssitzung und sprach von der Rückkehr zu einer "verantwortungsvollen Budgetpolitik" im Sinne einer "Enkeltauglichkeit". Tirol solle unter der schwarz-roten Landesregierung nämlich weiterhin das Bundesland mit der niedrigsten Pro-Kopf-Verschuldung in Österreich bleiben. Um das zu gewährleisten, soll der Budgetrahmen vor allem dann gelten, "wenn die Zeiten ohne große Veränderungen bleiben". In Ausnahmefällen, wie etwa bei Katastrophen oder bei dringender wirtschaftlicher Notwendigkeit, werde es aber "eine Ausnahmeregelung geben". Tirol setze auf "die notwendige Flexibilität", weil man auch nicht wisse, wie sich etwa die Inflation in Zukunft entwickeln werde. 2026 wolle man den Budgetrahmen dann "evaluieren".