Budget 2020: Weitere Zukunftsinvestitionen in Bildung, Stadterneuerung und Radmobilität

Das kommende Budgetjahr 2020 steht in Hohenems ganz im Zeichen der weiteren Zukunftsinvestitionen.

Die Projekte Volksschule Schwefel und die vorausschauende Entwicklung des Quartiers rund um die Schule gehen in die entscheidende Phase und werden das Viertel nachhaltig prägen. Das Projekt Kindergarten Hellbrunnenstraße wird fertiggestellt und vor allem beim Ausbau der Radmobilität werden völlig neue und weitreichende Akzente gesetzt.

Der Finanzierungsvoranschlag der Stadt Hohenems beläuft sich 2020 auf 53,2 Millionen Euro. Mit einer Investitionsintensität von 37 % setzt die Stadt hier wieder ein großes Ausrufezeichen, bekennt sich zu einem mutigen Kurs der Erneuerung und Weiterentwicklung und liegt damit auch weit über dem österreichweiten Schnitt von 24,4 % (Prognose durchschnittliche Investitionsquote Österreich der WKO).

Das Nettoergebnis nach Rücklagen beträgt vier Millionen Euro Plus.

Mit großer Mehrheit von 29:7 Stimmen (Gegenstimmen: Emsige & Grüne, SPÖ) ist das Budget damit auch in der Stadtvertretungssitzung vom Dienstag, dem 17. Dezember 2019, angenommen worden. Der Umsetzung der erneut zahlreich geplanten Projekte steht somit nichts mehr im Wege.

Die wichtigsten Schwerpunkte nach Ressorts aufgeschlüsselt sind:

Bildung

„In die Endphase geht kommendes Jahr unser Glanzstück: die neue, topmoderne Volksschule im Schwefel, die mit ihrem inklusiven Charakter, zwölf Klassen, einer mehrfach nutzbaren Turnhalle und auch als öffentlich zugängliche Sport- und Außenanlage die Lebensqualität im ganzen Stadtteil deutlich steigern wird. Rund 6,5 Millionen Euro investieren wir hier im Jahr 2020. Fertiggestellt wird auch der Vorzeigekindergarten in der Hellbrunnenstraße: zwei Millionen Euro nehmen wir hier im kommenden Jahr gerne in die Hand, nachdem das Projekt 2019 gestartet wurde – denn Investitionen in unsere Kinder sind Investitionen in die Zukunft unserer Stadt“, zeigt sich Bürgermeister Dieter Egger stolz über diese zukunftsweisenden Projekte.

VS Schwefel: 6,5 Millionen Euro

KIGA Hellbrunnenstraße: 2 Millionen Euro

Infrastruktur

„Nachdem wir uns nun, nach den erfolgreichen Erneuerungsmaßnahmen in der Innenstadt, über die größte und schönste Begegnungszone Vorarlbergs freuen dürfen, werden wir auch 2020 in den Stadtteilen in weitere Infrastrukturprojekte investieren – das größte dabei wird im kommenden Jahr die Fertigstellung der neuen Spielerstraße und eben die Neugestaltung des gesamten Quartiers rund um die Volksschule Schwefel sein, weil hier auch der Obere Stockenweg und die Maria-Waldburga-Straße saniert und verkehrstechnisch neu geregelt werden, um die Sicherheit rund um die Schule zu gewährleisten. Abgeschlossen wird auch eine unserer größten Baustellen aktuell: die neue, öffentliche Tiefgarage (und das Ärztezentrum darüber) an der Schillerallee.“

Spielerstraße + Quartier VS Schwefel (Oberer Stockenweg und Maria-Waldburga-Straße): 1,3 Millionen Euro

Tiefgarage Schillerallee: 600.000

Wasser- und Kanalnetz: 550.000

Kultur, Jugend und Vereine

„Besonders die aufblühende Kulturszene und die zahlreichen ehrenamtlichen Vereine sind uns ein großes Anliegen, das wir gar nicht genug würdigen können und das wir auch 2020 tatkräftig unterstützen möchten. Hohenems ist stolz auf sein reiches kulturelles Angebot und auf seine stattliche Vereinslandschaft. Gerade auch deshalb ist für mich die Investition in Kultur, Jugend und Vereine auch 2019 mehr als eine ‚Pflicht‘ – es ist eine Wertschätzung und Wertschöpfung zugleich.“

Kunst, Kultur, Kultus: 1 Million Euro

Unterricht, Erziehung: 630.000 Euro

Radmobilität

„Das kommende Jahr wird auch ganz im Zeichen der Radmobilität stehen, in welche wir kräftig investieren: 560.000 Euro gehen in den Ausbau der Radwege im Stocken und in der Klienstraße, Fahrradboxen werden angeschafft und die „Aktion StadtRad“ weiter vorangetrieben. Gerade um den Straßenverkehr möglichst zu entlasten, sind die Ausbaumaßnahmen hier besonders wichtig.“

Radwege Stocken und Klienstraße: 460.000 Euro

Fahrradboxen und „Aktion StadtRad“: 77.000 Euro

Sport

„Nicht zuletzt stehen auch im Sportbereich die nächsten Sanierungen an: beim Stadion Herrenried werden wir das Tribünengebäude sanieren und der Löwenanteil kommt unseren aktiven Sportvereinen zugute – schließlich investieren wir damit auch in die Gesundheit der Bevölkerung.“

Sanierung Tribünengebäude Stadion Herrenried: 110.000 Euro

Unterstützung Sportvereine und neuer Sportbus: 270.000 Euro

Großer Dank an alle Beteiligten