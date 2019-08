Budapester Roma-Theaterfestival weltweit einziges seiner Art

Unter dem Titel "Roma-Helden" veranstaltet das Budapester Unabhängige Theater das 3. Internationale Roma-Theaterfestival, weltweit das einzige seiner Art. Vom 24. August bis 15. September sind in Budapest Roma-Theater aus mehreren europäischen Ländern vertreten, wie aus Deutschland, Tschechien, Rumänien, Ungarn und aus Österreich mit Romano Svato.

Balogh gehört zur ungarischen Minderheit der Roma mit geschätzten 600.000 Angehörigen, die in Ungarn noch immer als willkommenes Feindbild für Rechtsextreme sowie als Zielscheibe für Rassismus dient und sich auf dem Abstellgleis der Gesellschaft findet. In Roma-Siedlungen sorgen Drohgebärden von rechtsextremen Gruppen nach wie vor für Ängste. So empfahl die rechtsradikale Bewegung "Mi Hazank" (Unsere Heimat) im Interesse der Zurückdrängung der "Zigeuner-Kriminalität" und zur "Abschreckung" die Unterbringung von Delinquenten in "angemieteten sibirischen Kerkern" anstelle der ungarischen "Wellness-Gefängnisse".