Buchungszahlen bei Ryanair im Aufwind

Die von der Pandemie gebeutelte Fluggesellschaft Ryanair hat im Frühjahr eine Belebung der Buchungszahlen registriert. Wegen gesunkener Ticketpreise flog die irische Billigairline im ersten Geschäftsquartal allerdings erneut einen Verlust ein. "Die Buchungsabschlüsse der vergangenen Wochen haben uns ermutigt, vor allem seit der Einführung des europäischen digitalen Impfpasses", sagte Finanzvorstand Neil Sorahan am Montag.

Im Zeitraum April bis Juni lief es etwas besser als von Analysten erwartet. Ryanair schrieb im ersten Geschäftsquartal einen höheren Verlust von 273 Millionen Euro, nach 185 Mio. Euro im Vorjahresquartal. So musste die Airline nach eigenen Angaben die meisten Flüge rund um Ostern wegen der Pandemie streichen. Zudem seien die Reisebeschränkungen innerhalb der EU im Mai und Juni später gelockert worden als erwartet. Dazu kam das Hin und Her in Großbritannien: Die dortige Regierung hat eine Liste mit Ländern aufgestellt, in die die Briten reisen dürfen, ohne nach der Rückkehr in Quarantäne zu müssen. Doch dann strich die Regierung Portugal Anfang Juni kurzfristig wieder von dieser Liste - was zu überhasteten Rückreisen führte und potenzielle Kunden verunsicherte,