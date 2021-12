Buchpreis zur Europäischen Verständigung an Karl-Markus Gauß

Der österreichische Schriftsteller Karl-Markus Gauß wird mit dem mit 20.000 Euro dotierten Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2022 ausgezeichnet. Das teilte der Zsolnay Verlag am Montag mit. Die Preisverleihung findet anlässlich der Eröffnung der Leipziger Buchmesse am 16. März 2022 im Gewandhaus statt. Als Laudatorin wird die Literaturkritikerin Daniela Strigl fungieren.

Mit dem Preis werden laut Statut Persönlichkeiten gewürdigt, die sich in Buchform um das gegenseitige Verständnis in Europa, vor allem mit den Ländern Mittel- und Osteuropas, verdient gemacht haben. "Seit mehr als vierzig Jahren nimmt dieser für seine stilistischen Feinheiten gelobte, jedes besserwisserische Pathos meidende Reisende die kulturellen Verluste (besonders in Südosteuropa) wahr und hält ihnen den historisch angehäuften tatsächlichen Reichtum entgegen", zitiert der Verlag aus der Juryentscheidung für Gauß.