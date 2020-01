Buchpräsentation im Gedenken an Monsignore Georg Schelling (1906 – 1981)

Die Stadt Hohenems, der Kulturkreis und das Carl Lampert Forum, erinnern im Rahmen einer Buchpräsentation am Donnerstag, dem 9. Jänner 2020, um 20 Uhr im Salomon-Sulzer-Saal an einen Hohenemser Priester, der seine Stimme erhob und ungezählte kritische Artikel gegen das NS-Regime publizierte.

Selbst in seiner KZ-Haft gelang es ihm, anderen Menschen das Leben zu retten. Georg Schelling stammte aus Buch bei Wolfurt. Nach seiner Priesterweihe am 29. Juni 1930 durch Bischof Sigismund Waitz im Innsbrucker Dom studierte er ein weiteres Jahr am Priesterseminar in Brixen. Mit 1. Dezember 1931 wurde er als Kooperator der Pfarrkirche St. Karl Borromäus in Hohenems zugeteilt. Mit dem legendären Pfarrer Konrad Renn fand er einen Ausbildner vor, der sein Verständnis von der Theologie als angewandte Seelsorge teilte.